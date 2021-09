Ordigno sui binari a Militello: intervento degli artificieri

MILITELLO IN VAL DI CATANIA – Un ordigno artigianale è stato rinvenuto stamattina sui binari a Militello in Val di Catania. Precisamente è posizionato al km 275 della tratta ferrata Militello-Catania. La zona è stata transennata per motivi di sicurezza, dove sono presenti gli agenti della Polizia Ferroviaria e le forze dell’ordine. In azione gliartificieri della polizia. Al momento ci sono informazioni frammentarie sulla natura della bomba. È già il terzo intervento di questo tipo in pochi mesi in questo tratto ferroviario.

“Aspettiamo notizie dagli artificieri per capire precisamente che tipo di ordigno è”, commenta il sindaco di Militello, Giovanni Burtone.

IN AGGIORNAMENTO