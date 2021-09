Emergenza bare, Musumeci attacca Orlando sul cimitero di Ciaculli

PALERMO – “Il sindaco Orlando dovrebbe avere il buon gusto di non pronunciare la parola ‘cimitero’. Si metta, peraltro, d’accordo con il suo assessore ai Lavori pubblici, che alla Regione ha dichiarato che la progettazione del Cimitero non è neppure allo stato di progetto definitivo. Noi faremo la nostra parte e non escludo di assumere l’iniziativa sui Rotoli anche con la dichiarazione dello Stato di emergenza. Ma mi chiedo come sia possibile che, conscio della emergenza, il Comune non abbia ancora oggi un progetto né esecutivo né definitivo e quindi non cantierabile”.

Il finanziamento della discordia

Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in replica al sindaco Orlando che ieri ha parlato di “atto irresponsabile” e di “mancanza di collaborazione istituzionale” per via del progetto del cimitero di Ciaculli, proposto per il finanziamento dalla deputata Caronia.

Le parole del governatore Musumeci

“La pianificazione richiesta da questa anticipazione di Fsc richiede l’immediata cantierabilità, presupposto che i dipartimenti regionali stanno verificando in tutti i progetti presentati. Sul piano della collaborazione istituzionale, il sindaco di Palermo dovrebbe ricordare che la Regione non ha mai negato sostegno ai comuni, come lui ha tante volte evidenziato. Anche in questo caso faremo la nostra parte, perché lo meritano i palermitani”, conclude Musumeci. La risposta del governatore arriva a poche ora da quella data dall’assessore alla Salute Ruggero Razza a Caronia proprio sul cimitero di Ciaculli: “Nessuna preclusione al finanziamento”.

La replica del Comune

“E’ stato un partito della maggioranza di governo regionale a proporre la partecipazione alla rimodulazione dell’Fsc e non è stata una iniziativa del Comune – replica l’assessore ai Lavori pubblici del comune di Palermo Maria Prestigiacomo – Non è vero che il progetto del cimitero è stato stralciato dal finanziamento per la mancata cantierabilità, visto che il progetto definitivo può essere messo a gara con un appalto integrato e il bando dava 90 giorni per avere un progetto definitivo. Inoltre il Comune da mesi ha costituito un gruppo di progettazione che si occupa solo dei cimiteri e in ogni caso il progetto di Ciaculli è stato rielaborato per potete utilizzare i fondi già assegnati da Agenda urbana. Se la città di Palermo non sta a cuore al nostro governatore ce ne facciamo una ragione, ma non possiamo accettare che i cittadini vengano calpestati”.