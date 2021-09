Addio ai fondi per il cimitero di Ciaculli, Orlando: “Atto irresponsabile”

PALERMO – “La sottrazione dei 15 milioni di euro tolti all’ulteriore integrazione della progettazione del nuovo cimitero di Ciaculli rappresenta, nella grave emergenza che vive la città di Palermo, un atto irresponsabile che purtroppo appare essere una mancanza di sensibilità e collaborazione istituzionale”. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, scende in campo contro la cancellazione delle risorse che erano destinate alla realizzazione del nuovo cimitero di Ciaculli. La mossa è stata decisa dal governo regionale, che ha operato una rimodulazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinate alla Sicilia.

Anche la Lega contro Musumeci

La cancellazione dei fondi non è andata giù ad Orlando: “Nonostante questo l’amministrazione comunale continuerà a fare la propria parte sperando che possa esserci un ripensamento da parte del governo regionale”, ha aggiunto il sindaco di Palermo. Ben più aggressiva, in verità, la reazione della Lega che aveva puntato tutto sull’intervento regionale in favore di Palermo, che da mesi ormai vive una emergenza bare. “Atto gravissimo politicamente e tecnicamente quello di Musumeci”, è stato il commento dei deputati regionali del Carroccio.

