AGIRA (ENNA)-. Ventiquattro ore dopo la storia si ripete. Nello stesso tratto autostradale della Palermo-Catania dove ieri pomeriggio un camion è andato in fiamme, poche ore fa è accaduto di nuovo. Stavolta in direzione opposta, ma le conseguenze per la circolazione, meno gravi rispetto a ieri, sono state comunque pesanti per gli automobilisti in transito. Il rallentamento è andato avanti fino a sera in direzione di Palermo, tra gli svincoli di Dittaino e Mulinello.

Incendio autonomo

Poche ore fa, in sostanza, un camion, per ragioni che non sono state ancora chiarite, ha preso fuoco autonomamente. L’autotrasportatore è riuscito a fermarsi e allontanarsi in tempo dall’incendio. E’ accaduto al termine di un tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione, per via dei lavori in corso, e questo ha provocato una lunga coda.

Il precedente

Ieri, invece, in direzione di Catania un intero segmento di autostrada, a ridosso di Dittaino (tra Dittaino e Agira), era rimasto chiuso fino alle 21,30, dopo che la cabina di un autoarticolato – letteralmente divelta dalla gru che stava trasportando, staccatasi a seguito della foratura di uno pneumatico – ha preso fuoco. I due catanesi che erano a bordo se la sono cavati quasi miracolosamente, ma sono stati portati precauzionalmente in ospedale.

I disagi

Ancora disagi per gli automobilisti, dunque, e un lavoro enorme per gli agenti della Polizia Stradale della sezione di Catenanuova, che per ore hanno vigilato sulla circolazione ed evitato conseguenze più gravi, con la loro presenza sul posto. Nella scena dell’incendio, oggi come ieri, anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale, costretti ancora una volta – dopo un’estate infernale – a un intervento straordinario.