Incidente terribile in autostrada: Tir travolge tutto FOTO

ENNA – Un autocarro in fiamme, due persone ferite e l’autostrada A19 chiusa da ore, tra gli svincoli di Dittaino e Agira in direzione Catania, per consentire la rimozione del mezzo.

È il bilancio dell’incidente stradale autonomo che è avvenuto alle 14 di oggi, provocato, sembrerebbe, dalla banalissima foratura di uno pneumatico. Nello sbalzo la gru che era trasportata nel mezzo si è ribaltata, portando con sé la cabina dell’autoarticolato, che ha preso fuoco, finendo per essere interamente distrutta dalle fiamme.

Il conducente, un uomo di Catania, e un’altra persona che si trovava con lui, sono stati precauzionalmente portati via in ambulanza. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Alcuni operatori, ad ogni modo, sottolineano che nelle fasi in cui la gru ha divelto la cabina sarebbe potuto succedere di tutto, dunque ai due feriti poteva andare davvero molto peggio. Per fortuna, invece, sono riusciti a uscire autonomamente dal camion. Ora si trovano all’ospedale Umberto I di Enna.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna, personale del 118, operatori dell’Anas e la Polizia Stradale della sezione di Catenanuova, rimasta per ore a controllare il deflusso delle vetture.

La previsione, alle 17,20, era di una riapertura prevista entro un paio d’ore, ma i tecnici sono ancora al lavoro.