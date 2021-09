ROMA – Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri lancia uno slogan per dare il segnale di quanto sarà sempre più importante il Green pass: “Più andiamo avanti con la vaccinazione più dobbiamo tornare alla nostra libertà – dice -. È chiaro che ‘No Green pass, no party’. È evidente. Deve significare, nel tempo ‘via la mascherina e via la distanza’, quando passeremo dalla fase dell’emergenza pandemica all’endemia”.

“Green pass anche per le discoteche”

Parole pronunciate a ‘L’Aria che tira’, su La7, trasmissione nel corso della quale Sileri, in riferimento all’Austria e alle parole del cancelliere Sebastian Kurz che ha parlato di un lockdown solo per i non vaccinati, risponde: “Non credo che servirà. Abbiamo il Green pass. A questo punto è molto meglio estenderlo e chi non lo ha purtroppo alcune cose non potrà farle. Io sono per il Green pass anche per le discoteche”.

“Tamponi per la fascia 12-18 anni”

Per SIleri, inoltre, anche una domanda sui tamponi: “Chi deve essere esonerato è già esonerato. Ma ad altri molto probabilmente il tampone dovrebbe essere dato e faccio riferimento alla popolazione più giovane, come alla fascia tra i 12 e i 18 anni, dove c’è una riluttanza dei genitori alla vaccinazione. Dobbiamo andare incontro a questo e probabilmente il tampone può essere garantito. Secondo me quest’opzione può essere estesa ai test salivari”.

