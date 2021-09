Vaccino, la terza dose si farà: ecco quando si parte

La terza dose del vaccino anti Covid si farà, si partirà con i soggetti immunocompromessi. Si inizierà lunedì 20 settembre, secondo quanto è stato deciso nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo. Al centro della riunione, proprio la decisione sulla terza dose alle categorie maggiormente a rischio e quindi esposte di malattia grave.

Quale vaccino sarà somministrato

Ed è già in corso tra il ministero della Salute e i tecnici delle regioni, un confronto per “la definizione della popolazione target” all’esito del quale verranno aggiornati i sistemi informatici per l’avvio delle somministrazioni in tutto il paese. “Per consentire l’inoculazione della terza dose – si precisa – verranno messe a disposizione ulteriori dosi di vaccino a mRna Pfizer e Moderna. Intanto sono 2.800 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati che il Ministero della Salute diffonde quotidianamente con il bollettino sulla pandemia.

