Sicilia, crollano i contagi Covid: numerosi decessi ‘recuperati’

Il virus arretra, calano anche i ricoveri in ospedale

PALERMO – Cala la curva del contagio da Covid-19 in Sicilia. I dati riferiti alle ultime 24 ore, e contenuti nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile nazionale, segnalano un deciso arretramento del virus: 471 nuovi casi tra ieri e oggi a fronte di 19.075 tamponi processati. L’incidenza, quindi, scende a quasi 2,5% (ieri era al 3,1%).

Sicilia terza per nuovi casi

L’isola dopo settimane lascia il triste primato di regione italiana con l’aumento di casi più consistente in un giorno e scende al terzo posto. In testa c’è la Lombardia con 628 casi, al secondo posto il Veneto con 525. Gli attuali positivi sono 23.616, con un decremento di 1.888 casi. I guariti sono 2.331 mentre si registrano altre 28 vittime che portano il totale dei decessi a 6.637. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna sono avvenuti: 4 il 13 settembre, 10 il 12 settembre, 6 l’11 settembre, 2 il 10 settembre e 2 il 7 settembre.

Calano i ricoveri in ospedale

Sul fronte ospedaliero sono adesso 830 i ricoverati, 41 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 98, 1 in meno rispetto a ieri. Questa, invece, la situazione del contagio nelle singole province: Palermo 98 nuovi casi, Catania 125, Messina 5, Siracusa 72, Ragusa 34, Trapani 71, Caltanissetta 30, Agrigento 19, Enna 17.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA