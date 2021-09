Al lavoro solo col Green pass: previste multe fino a mille euro

ROMA – Dal 15 ottobre obbligo di Green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati. Il governo Draghi va verso un decreto unico che imporrà in Italia il certificato verde per entrare nelle fabbriche, negli uffici e nelle attività economiche private di tutti i settori. Ieri il premier ha incontrato le parti sociali, divergenze di opinioni tra governo e sindacati sono emerse in merito alla gratuità dei tamponi richiesta da Cgil, Cisl e Uil. Ma sul punto il governo non è d’accordo perchè disincentiverebbe la campagna di vaccinazione che per il premier è una priorità

Oggi pomeriggio il provvedimento, che è in fase di preparazione dai tecnici di Palazzo Chigi, sbarcherà in Consiglio dei ministri. A parte l’onere economico dei tamponi nei luoghi di lavoro ci sono ancora da fronteggiare le resistenze di Salvini sull’obbligatorietà del certificato verde a tutti gli italiani. Una resistenza però che all’interno della stessa Lega non è compatta dato che il ministro leghista Giogetti si è già espresso a favore del decreto.

Da metà ottobre bisognerà essere vaccinati, aver fatto un tampone o essere guariti dal Covid, per entrare in uffici pubblici e privati, ma l’obbligo dovrebbe essere esteso anche a studi professionali, negozi, bar e ristoranti. Per chi si presenta al lavoro sprovvisto sono previste multe fino a 1000 euro e sanzioni disciplinari. Ma sarà vietato il licenziamento. Ad oggi, secondo dati del governo, sono provvisti di Green pass 14 milioni di lavoratori, all’appello ne mancano ancora poco più di 4 milioni.