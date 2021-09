Certificati falsi per ottenere i buoni spesa: denunciate più di 100 persone

GIOIA TAURO (RC) – I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, nell’ambito dell’operazione denominata “Easy Voucher”, hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palmi, 107 cittadini per i reati di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e tentata truffa aggravata volta al conseguimento di erogazioni pubbliche, in ordine a richieste non spettanti di sussidi economici, disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri già nel 2020, all’inizio dell’emergenza connessa alla pandemia da Covid 19, per fare fronte ai disagi economici che ne sono conseguiti.

Le indagini dei militari di Gioia Tauro hanno permesso, attraverso un’attenta attività di analisi documentate, di riscontrare numerose irregolarità in relazione alle 410 istanze presentate e degli allegati stati certificativi. Le irregolarità riscontrate da chi ha presentato la richiesta del sussidio sono numerose, in particolare vi sono state difformità rilevate sull’indicazione della reale residenza o dei componenti il nucleo familiare, atteso che la norma stabilisce che l’elargizione debba essere effettuata tenendo conto anche dell’effettivo “reddito familiare” e non solo del singolo richiedente; le autocertificazioni ritenute mendaci hanno riguardato inoltre l’errata indicazione dell’ISEE.

Il tentato danno erariale stimato è di circa 34.500 euro a carico di ben 107 cittadini, di cui 94 italiani e 13 stranieri. Le persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palmi, per i reati di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.