‘Terze dosi’ e ‘fragili’ in Fiera: ecco come prenotarsi

Come ottenere le dosi aggiuntive. La campagna in Sicilia.

PALERMO– “Gli immunocompromessi che rientrano nelle categorie attualmente previste per la dose aggiuntiva di vaccino – dice il commissario Covid per l’area metropolitana di Palermo, il dottore Renato Costa – possono direttamente recarsi o essere accompagnati all’Hub della Fiera o prenotarsi con gli appositi canali della nostra piattaforma che sono già disponibili”.

L’accelerazione

Si tratta di un’accelerazione che arriva dalla struttura commissariale di Palermo per proteggere quante più persone possibili, secondo il piano del commissario nazionale, Francesco Paolo Figliuolo. Sono coinvolte quelle che vengono chiamate ‘terze dosi’, genericamente: nel caso specifico si tratte di dosi aggiuntive per chi rischia di non avere sviluppato l’immunità.

La dose aggiuntiva in Fiera

Basterà dunque andare in via Sadat e rivolgersi ai medici della struttura che vaglieranno la documentazione necessaria per accedere al vaccino suppletivo. In più, la vaccinazione a tappeto proseguirà sul territorio e a domicilio. C’è anche la strada della prenotazione telematica. E’ sufficiente cliccare QUI, selezionare la voce: ‘Dose aggiuntiva, immunodepressi, trapianto’ e seguire le istruzioni. Un meccanismo che sarà a regime ovunque.

Ma non è per tutti…

L’avvertenza è chiara: ‘Qualsiasi autodichiarazione dovrà essere accompagnata dalla relativa documentazione presso la sede vaccinale. La prenotazione sarà soggetta a ulteriore verifica dei requisiti in fase di accesso agli spazi della sede vaccinale. Solo se in possesso della documentazione attestante l’appartenenza alla categoria in target si potrà procedere alla vaccinazione. IMPORTANTE: questa categoria di prenotazione è riservata a pazienti con estrema compromissione del sistema immunitario da patologie o farmaci, i quali potranno ricevere la dose aggiuntiva solo a partire da 28 giorni dall’ultima dose ricevuta’.