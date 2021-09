PALERMO- La Sicilia ha raggiunto numeri da zona bianca, almeno nei due parametri più pesanti: quelli dei ricoveri. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 9,27 per cento, meno del dieci, il tasso di occupazione delle degenze ordinarie è del 15,41 per cento, cioè uguale al quindici per cento. Sono cifre in linea con il passaggio di colore dal giallo al bianco che confermano un trend in discesa.

Quando la zona bianca

E’ verosimile che la Sicilia sarà zona bianca da lunedì 4 ottobre. C’era chi si aspettava già oggi un segnale ‘politico’, perché – sottolineano dalla Regione – la decisione dei colori investe la politica. In ogni caso, il dato è importantissimo di per sé. Dimostra che i vaccini stanno funzionando come una egregia barriera di protezione contro le ospedalizzazioni e gli effetti gravi del Covid.

Buone notizie dal pronto soccorso

Sono buone pure le notizie che arrivano dal pronto soccorso Covid dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo. Il flusso degli arrivi si è sensibilmente ridotto. Si cominciano a osservare maggiori ricoveri di vaccinati, soprattutto anziani. (LEGGI QUI)

