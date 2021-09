Eitan, le famiglie si divideranno il tempo da passare col bimbo

MILANO, – In base all’intesa raggiunta il piccolo Eitan potrà stare, fino alla prossima udienza dell’8 ottobre davanti al Tribunale di Israele, metà del tempo con la famiglia materna e metà del tempo con la zia Aya, tutrice legale, con intervalli, stando a quanto riferito da fonti legali, di tre giorni a testa per ciascun ramo familiare.

“E’ una decisione equilibrata che mette al centro il bambino – ha commentato l’avvocato Paolo Sevesi -. Il legale, che assiste in Italia il nonno materno Shmuel, ha parlato con l’ANSA dell’intesa temporanea raggiunta dalle due famiglie, il ramo materno e quello paterno, sul caso di Eitan, il bimbo di 6 anni sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e portato in Israele dal nonno materno, indagato a Pavia per sequestro di persona aggravato, assieme alla nonna Etty e ad un autista israeliano. C’è soddisfazione, dunque, da parte della famiglia materna del piccolo per l’accordo presentato oggi davanti al Tribunale di Tel Aviv che va nell’interesse del minore. A quanto si è saputo, oggi in udienza è arrivata una decisione ‘lampo’ da parte della giudice del Tribunale di Tel Aviv, grazie alla quale i legali delle due famiglie hanno potuto definire le intese raggiunte su istruzione della stessa giudice. Non è stato nemmeno necessario, a quanto si è appreso, che la zia Aya o il nonno Shmuel, entrambi presenti all’udienza, prendessero la parola davanti al magistrato.



