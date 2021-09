Mirri: “Cessione Palermo? Lavoriamo da 5 mesi”

"Per il centro sportivo siamo in una fase avanzata rispetto a qualche settimana fa"

PALERMO – In occasione della presentazione del Palermo Femminile, avvenuta questo pomeriggio, era presente anche il presidente del Palermo FC Dario Mirri. Il numero 1 del club rosanero, dopo il suo arrivo, si è soffermato con i giornalisti presenti rilasciando alcune dichiarazioni: “Oggi secondo me Cinzia Valente rappresenta la nostra eccellenza. Ha costituito una società che oggi è in Serie B e che noi sosteniamo nella formazione delle più giovani. Con Cinzia, parte della polisportiva, possiamo dire che Palermo ha una grande eccellenza. Crowdfunding? E’ difficile e impegnativo, ma le sfide non spaventano Cinzia e se possibile manco me. Credo sia una iniziativa da sostenere, un tentativo da fare”.

Mirri ha anche parlato della propria squadra impegnata, nel prossimo weekend, con il Monterosi in trasferta: “Il risultato preoccupa, credo che poi sia importante fare gol. L’anno scorso si diceva che Lucca non era un attaccante adatto al Palermo e credo che abbiamo avuto la conferma che non è così. I giudizi tecnici sui giocatori vanno fatti alla fine. Se ci riferiamo ai nostri attaccanti, credo che tutti siano buoni attaccanti, dobbiamo aspettare perché possiamo e dobbiamo fare meglio”.

Infine, il patron dei rosanero ha parlato anche delle questioni societarie dell’ex vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza: “E’ un tema che riguarda più gli avvocati che altri, saranno loro a fare le loro considerazioni. I numeri già parlano da soli. Cessione? Stiamo lavorando da 5 mesi insieme con Lazard per individuare il soggetto migliore possibile. Serve del tempo per fare le cose bene. Stiamo facendo di tutto per fare le cose nel miglior modo possibile. Spero che la situazione con Di Piazza non sia un intralcio per la cessione. Centro sportivo? Siamo in una fase avanzata rispetto a qualche settimana fa, l’Amministrazione Comunale ha definito la conferenza di serivizi che il 27 aprile abbiamo richiesto presentando il nostro progetto. Adesso serve solo il tempo materiale per predisporre l’atto per il permesso a csotruire”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI