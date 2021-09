Palermo, presentata la squadra e l’idea crowdfunding

PALERMO – Oggi pomeriggio, intorno alle 17.00, è stata presentata l’ASD Palermo Femminile nella location della Tonnara Florio Zaharaziz. Per l’occasione, oltre la squadra rosanero e lo staff tecnico, erano presenti anche il presidente della società Clizia Valenti, la responsabile di marketinkg e comunicazione Nadia Speciale, il responsabile dell’ufficio legale Ninni Terminelli e il presidente della squadra maschile Dario Mirri. Inoltre, poco dopo, è arrivato anche l’Assessore allo sport al Comune di Palermo, Paolo Petralia Camassa.

Clizia Valenti ha preso per prima la parola, analizzando diversi temi che riguardano la sua squadra e più in generale tutto il calcio palermitano: “Ci prepariamo ad affrontare un nuovo anno sportivo con grande entusiasmo, dopo una splendida promozione dalla Serie C. Nuove sfide ci attendono in campo e fuori dal campo, consapevoli che a differenza di anni addietro, la Serie B impone anche dei Campionati di Primavera, Under 12, 15 E 17, a testimonianza di quanto il movimento calcistico femminile sia notevolmente cresciuto. Siamo lieti ed orgogliosi di potere continuare il rapporto di collaborazione con il Palermo FC, ripartendo dal Settore Giovanile con l’augurio in un futuro breve, che si possa estendere anche a tutto il mondo della ASD Palermo Femminile. Ci esaspera, purtuttavia, constatare – dice Valenti – che ancora oggi, nella nostra Palermo, non sono state risolte le problematiche legate alla totale assenza di impianti sportivi adeguati alla Serie B, conquistata con tanto lavoro e fatica e che obbliga a chiedere ospitalità ad altri Comuni, che ringraziamo immensamente, ma che in assenza di ospitalità, ci avrebbe portato a chiudere una società che esiste da 33 anni ed è tra le più longeve di Italia. Ci esaspera ancora l’assenza di attuazione del principio dell’insularità, presente nell’art. 119 della Costituzione, che riconosceva alle isole una condizione di svantaggio dal punto di vista geografico, economico e sociale e che dovevano essere valorizzate e alle quali destinare incentivi. Questo comporta costi di trasferte di aerei, navi e treni difficilmente sostenibili e che determinano l’assenza di pari diritti e pari opportunità confrontandoci con le altre Società Insieme alla partnership, queste e altre tematiche sociali, quali la parità di genere o la violenza nei vari ambiti sociali, verranno affrontate con varie iniziative , perché crediamo e non ci arrendiamo nel credere che possa realizzarsi una società civile più giusta ed equa”.

La squadra del Palermo Femminile

Poco dopo, ha preso la parola anche Ninni Terminelli. Il responsabile dell’ufficio legale ha parlato dell’idea di crowdfunding: “Questa idea nasce negli Stati Uniti e arriva in Italia nel 2012. Costituisce una forma di finanziamento collettivo, quindi una raccolta di fondi dedicata a una determinata causa. In questo caso sarebbe il rafforzamento del sostentamento di una società sportiva, che ovviamente svolge la sua funzione sociale e culturale. Sarebbe un’azione collaborativa di persone che, utilizzando una cifra di denaro, sostiene il raggiungimento di determinati risultati. E’ una pratica di microfinanziamento dal basso che produce delle risorse. Tutto ciò avviene attraverso l’utilizzo di piattaforme. Le attività consistono in una serie di donazioni erogate da soggetti i quali acquistano attraverso questa erogazione una sorta di partecipazione, diversa dall’azionariato, al progetto della vita futura del Palermo. Nei prossimi giorni forniremo gli strumenti necessari”.



