Renzi agli ex compagni: “Come possono i siciliani stare nelle Lega?”

L'ex rottamatore in tour per la presentazione del suo libro.

SIRACUSA – Matteo Renzi in Sicilia per la presentazione del suo libro “Controcorrente”: l’ex rottamatore si toglie qualche sassolino dalla scarpa. “Oggi Conte ha detto contro la Lega: una vergogna i 49 milioni. Ma tre anni fa offriva patrocinio a Salvini per difenderlo. È sempre Conte contro Conte, un duello con se stesso. Il punto vero è che l’agenda politica di Conte è dettata da Casalino a seconda della convenienza. Prendiamo il vaccino: hanno seguito con tutte le telecamere l’arrivo del vaccino modello grande fratello. Tutto il vaccino minuto per minuto, peccato che era una finzione. È arrivato Draghi e ha messo un generale a gestire il piano vaccino. Questa è la differenza tra gli influencer e i politici: politica è chiedere una commissione di inchiesta sulle spese dell’emergenza Covid”, ha detto.

Pieno sostegno a Draghi e opposizione a Musumeci

Pieno sostegno a Draghi. “Abbiamo visto per arrivare in Sicilia una miriade di voli cancellati”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, arrivando oggi pomeriggio a Siracusa per il primo dei suoi incontri siciliani di presentazione del suo libro “Controcorrente”. Renzi rispondendo ad una domanda sul futuro di Alitalia ha aggiunto: “La nostra posizione è quella di totale sostegno alle scelte del presidente Draghi e del Governo”. “Italia viva guarda ai siciliani. Noi richiamiamo l’attenzione sui temi di merito, come fare le infrastrutture, previste dal Patto per la Sicilia con fondi ancora non spesi. Siamo quelli che vogliono creare posti di lavoro, e non vivere di sussidi, quelli che dicono sblocchiamo il turismo: noi siamo all’opposizione del governo regionale”. ha detto Matteo Renzi a Siracusa a margine della presentazione del suo libro sulle prossime elezioni in Sicilia.

Gli ex fedelissimi passati alla Lega

Poi l’inevitabile bordata ai dem. “Non è chiaro cosa sia oggi il centrosinistra: se il centrosinistra è quello dell’accordo con i grillini noi siamo da un’altra parte. Non siamo noi che abbiamo cambiato idea, è il Pd che sta in alcune regioni d’Italia inseguendo i grillini. Questione di poco e se ne renderanno conto anche loro”. Renzi affronta anche il doloro tema degli addii. “Ho visto che ci sono stati dei parlamentari regionali e dei parlamentari nazionali che hanno scelto di abbandonare Italia Viva e si sono iscritti alla Lega. È una scelta che ovviamente non condivido, rimane il rispetto personale, oltre che la gratitudine per chi ci ha permesso di fare una battaglia contro corrente mandando a casa Conte e portando Draghi”, ha spiegato. “Chi ci ha dato una mano ha la nostra gratitudine – ha aggiunto – Poi mi chiedo come si possa andare dentro il partito della Lega da siciliani, e aggiungo il partito della Lega che in questo momento è in una fase confusionaria”

“Alle elezioni vi stupiremo”

Renzi si dice fiducioso sul futuro elettorale della sua compagine. “Italia viva sarà una sorpresa alle prossime elezioni: continuano a dirci che abbiamo solo il 2 per cento. E con il 2 per cento abbiamo fermato Salvini che voleva pieni poteri poi abbiamo mandato a casa Conte e Casalino. E meno male che abbiamo solo il 2 per cento: avessimo il 20 faremmo la rivoluzione”.



