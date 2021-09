Catanzaro-Catania, gli uomini di Baldini ci riprovano

Il Catania ci riprova. Avvio di campionato negativo per la squadra rossazzurra, frastornata dall’instabilità societaria e consapevole, probabilmente, di non disporre di un organico in grado di lottare per i quartieri alti della classifica. Tre sconfitte su quattro gare di campionato sin qui disputate, a cui va aggiunta un’ulteriore battuta d’arresto in Coppa Italia a Catanzaro. E proprio i giallorossi allenati da Calabro saranno i prossimi avversari di Maldonado e compagni nel posticipo della quinta giornata di andata in programma lunedì sera al “Ceravolo”. Gli uomini di Baldini recriminano ancora per la beffa subita domenica scorsa quando il Bari ha strappato i tre punti nell’ultimo giro di lancette dei minuti di recupero, al termine di un match in cui gli etnei avrebbero ampiamente meritato almeno il pareggio. A Catanzaro ci si troverà di fronte ad un’altra squadra tra le maggiori pretendenti al salto di categoria, che non ha ancora carburato a dovere ma che dispone di un organico di primordine dove spiccano gli ex Welbeck e Curiale. Pronostico, dunque, che sembra proibitivo ma che i rossazzurri sperano di sovvertire puntando sulla coesione del gruppo e, magari, su quel pizzico di buona sorte che non guasta. Mister Baldini potrebbe, in linea di massima, confermare la stessa formazione iniziale che ha affrontato il Bari, con la possibile variante di Zanchi al posto dell’insufficiente Pinto nel ruolo di fluidificante sinistro. A centrocampo toccherà, ancora una volta, a Maldonado salire in cabina di regia con Provenzano in appoggio e Biondi che dovrebbe partire, anche stavolta, dalla panchina. A tal proposito, non mancano gli interrogativi tra i tifosi, dal momento che sul giovane rossazzurro si erano riposte tante speranze dopo il suo rientro alla base, in prestito dal Pordenone dove si era trasferito, a parametro zero, in occasione della passata sessione invernale di calciomercato. Da Catanzaro, in ogni caso, è lecito aspettarsi segnali di risveglio concreti da parte di un Catania che, in meno di una settimana, scenderà in campo tre volte: lunedì sera a Catanzaro, giovedì 30 settembre al “Massimino” contro la Turris e domenica 3 ottobre a Picerno.



