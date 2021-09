PALERMO – Valgono un milione di euro i beni sequestrati ad Antonino Randazzo, 58 anni, sotto processo per una serie di truffe ai danni dell’Inps, dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria.

La sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, presieduta da Raffaele Malizia, lo ritiene socialmente pericoloso.

L’inchiesta ha fatto emergere casi eclatanti. Una donna che risultava cieca, ma che svolgeva tutte la faccende domestiche, compreso ritirare la posta e leggerla; uomini non in grado di deambulare che se ne andavano in giro in macchina o al bar a piedi; un invalido con indennità di accompagnamento che si dilettava in balli di gruppo.