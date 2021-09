Intel, Villari (Pd): “La Lega perde il pelo ma non il vizio”

CATANIA. Sulla vicenda Intel, interviene anche il segretario provinciale del Pd, Angelo Villari con una dura nota:

“È di questi giorni la notizia di un possibile investimento del colosso hi-tech Intel nella città di Catania. Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, anziché spalleggiare l’ipotesi, si è espresso a favore dell’apertura del nuovo polo nel torinese. Non facciamo alcun campanilismo, tuttavia è evidente che la Sicilia, e nello specifico Catania, non possano perdere un’occasione di sviluppo senza precedenti tale da consentire la chiusura della filiera nel comparto elettronico mediante un player di prestigio internazionale. Senza contare le notevoli ricadute occupazionali per i giovani diplomati e laureati nel nostro territorio altrimenti costretti a migrare al Nord”.



E ancora: “Facciamo, dunque, appello a tutte le forze politiche, sociali e produttive affinché si impegnino in una battaglia che dia protagonismo alla Sicilia. Il governo regionale, dal canto suo, faccia sentire la propria voce anziché tacere come finora ha fatto. Le cronache di questi giorni, infine, dimostrano che la Lega malgrado la “campagna acquisti” degli ultimi anni si conferma un partito votato solo alle istanze del Nord e totalmente insensibile alla ripresa dello sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia. Insomma, finge di perdere il pelo, ma non perde il vizio”.



