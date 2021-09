PALERMO – Avrebbero gestito lo spaccio di droga nella zona di Corso Calatafimi agli ordini del boss Filippo Annatelli. Per quest’ultimo arriva la pena più pesante: 20 anni. TUTTE LE FOTO DEGLI IMPUTATI

Tutte le condanne

Queste le altre condanne in abbreviato: Salvatore Mirino (14 anni) , Giuseppe Massa (12 anni), Giovanni Granatelli (9 anni), Paolo Correnti (11 anni e 8 mesi), Ferdinando Giardina (2 anni, ma è caduta l’ipotesi che facesse dell’associazione a delinquere per l’imputato difeso dagli avvocati Tommaso De Lisi e Stefano Santoro), Francesco Li Vigni (11 anni e 8 mesi), Mattia Cinà. Furono tutti arrestati in un blitz dei carabinieri nel luglio 2020.

Assolti e scarcerati

Assolti Enrico Scalavino (difeso dagli avvocati Tommaso De Lisi e Michele Giovinco, per lui la richiesta era di 20 anni di carcere), Vincenzo Cascio (difeso dagli avvocati Antonio Turrisi e Antonino Pisciotta), Andrea Mattia Cinà (avvocato Matteo La Barbera). Sono stati immediatamente scarcerati.

Il summit nell’agenzia di pompe funebri

Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Dario Scaletta e Federica La Chioma si erano concentrate in particolare sulla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi.

Nel 2018, quando i militari del Nucleo investigativo azzerarono la nuova cupola mafiosa presieduta dall’anziano capomafia di Pagliarelli, Settimo Mineo, era emersa la figura di Filippo Annatelli, reggente della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi.

C’era stato un cambio della guardia nella gestione del settore della droga all’indomani di alcune scarcerazioni. Nel mandamento mafioso di Pagliarelli ”i vecchi” furono messi alla porta per lasciare il posto a “quelli nuovi”. Il passaggio di consegne fu stabilito in un’agenzia di pompe funebri in Corso Calatafimi.

