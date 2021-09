Protezione civile, esercitazione al Parco della Favorita

PALERMO – Oggi la Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, coordinata dal responsabile dell’ufficio mezzi e interventi Mimmo Crivello, insieme alla Protezione Civile del Comune di Palermo hanno condotto una esercitazione all’interno del Parco della Favorita.

Lo scopo è stato quello di unificare, ottimizzare e ridurre i tempi d’intervento durante le fasi di approvvigionamento idrico, finalizzato alle attività di spegnimento degli incendi, attraverso mezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio che il Dipartimento Regionale Protezione Civile ha dato in uso alle associazioni di protezione civile.

Prezioso è stato l’apporto delle organizzazione di volontariato protezione civile che attraverso il proprio personale hanno prontamente risposto con entusiasmo all’iniziativa.

L’apprezzamento del Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando “alla Protezione Civile per il suo impegno e per la professionalità a servizio della sicurezza civile: dagli incendi alla cura di persone e di spazi in occasione di eventi naturali e atmosferico sino al contributo al contrasto della pandemia“.



