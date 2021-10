Morto a Londra il figlio di Zamparini, aveva 23 anni

Sono in corso indagini da parte della polizia della capitale britannica

Armando Zamparini, figlio dell’ex presidente del Palermo Calcio Maurizio, è stato trovato morto a Londra. Il giovane aveva 23 anni e non si conoscono ancora le cause del decesso. Sono in corso indagini da parte della polizia della capitale britannica.

Il figlio dell’imprenditore friulano è stato trovato morto ieri mattina nella sua camera d’albergo, si trovava a Londra per motivi di studio. I genitori, Maurizio e Laura Giordani, sono già in viaggio verso l’Inghilterra.

Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di “Armandino” è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze da parte del club rosanero.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI