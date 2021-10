Covid, terze dosi per i sanitari: il via venerdì alla Fiera

Ci saranno i medici, gli infermieri, il personale sanitario: tutti quelli che hanno combattuto e ancora stanno combattendo la battaglia del coronavirus in trincea. Venerdì, all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, il cuore dell’Ufficio all’Emergenza Covid, diretto da Renato Costa, avranno inizio le somministrazioni delle terze dosi per i camici bianchi impiegati in prima linea, secondo il piano nazionale del commissario Figliuolo.

Sono i nostri professionisti della Sanità del Covid che, in questi mesi, hanno curato come potevano, diventando sempre più bravi. Hanno visto morire. Hanno infilato le persone in un sacco nero. Hanno massaggiato i polmoni e i corpi di malati che faticavano respirare. Sono gli amici dei siciliani e di quelli che stanno raccontando la pandemia. Hanno spiegato cosa stava succedendo, già dall’inizio, quando negli ospedali mancavano le mascherine, quando la confusione regnava sovrana, quando l’incubo cominciava e non si sapeva se sarebbe finito. E non è finito, se pure sembra che stia spuntando il sole.

Sono stati loro a essere colpiti dagli insulsi e assurdi attacchi dei No Vax. A dovere inghiottire la rabbia di chi prova una sofferenza a cui gli stolti non credono. Hanno salutato le famiglie e gli amici. Hanno passato, come adesso, ore nei reparti. Per poi tornare a casa e cucinare la cena. Non sono stati tutti eccezionali, perché anche negli eserciti migliori ci sono le retrovie. Non si amano tutti, tra di loro, perché le guerre approfondiscono i sentimenti che c’erano e se due non si possono vedere in tempo di pace… Ma hanno tutti voci piegate dalla cronaca di questi mesi. E tutti hanno disperatamente cercato altri che li capissero.

Qualcuno è caduto sul campo, mentre combatteva. Qualcuno si è innamorato. Qualcuno ha lasciato una famiglia vecchia e ne ha trovato una nuova. La vita è andata avanti lo stesso, ma con impronte più profonde nel cuore. Venerdì saranno alla Fiera e di lì prenderà il via la terza dose che è sacrosanta da dedicare per chi è ancora laggiù in trincea. La guerra non è finita. Il dolore non è scomparso dall’orizzonte dei nostri occhi. Ma questo ritrovarsi sarà comunque una festa.



