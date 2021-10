PALERMO – Sono in quattro, tutti con precedenti penali, e hanno un’età compresa fra 34 e 66 anni. Sono stati arrestati da carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi per tentata rapina. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di Antonino, Pietro e Gaetano Di Pasquale, e Marcello Tutrone.

Dopo avere studiato le abitudini della vittima che, per motivi di lavoro, aveva il compito di ritirare rilevanti somme di danaro in vari distributori di benzina, i quattro entrarono in azione con due auto e uno scooter nel settembre 2020.

Tamponarono la vittima a bordo della sua autovettura, mandarono in frantumi il finestrino e cercarono di strappargli il borsello con i soldi. La vittima riuscì a scappare.

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza i carabinieri avrebbero individuato gli autori della tentata rapina, che ora si trovano rinchiusi al carcere Pagliarelli in attesa dell’interrogatorio di garanzia.



