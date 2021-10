Filippi: “Palermo-Foggia sarà una bella partita”

Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Foggia. La sfida è valida per l’ottava giornata del girone C di Serie C e vedrà tornare nel capoluogo siciliano una vecchia conoscenza dei rosanero, l’allenatore dei pugliesi Zdenek Zeman: “Sappiamo benissimo che le squadre del mister Zeman hanno sempre attutato un calcio propositivo, un tipo di calcio a viso aperto che piace fare anche a noi. Sono sicuro che assisteremo a una partita bella, aperta e ricca di contenuti. Il calcio del mister Zeman è un calcio fatto di movimenti che ha segnato un’epoca, bisogna stare attenti su determinate dinamiche sulle quali abbiamo infatti lavorato in settimana. Sono convinto che le squadre daranno tutto e vedremo una gara davvero bella. Silipo ha avuto un attacco febbrile e non si è allenato per quattro giorni, mentre Valente ha dolore alla caviglia”.

Il tecnico dei siciliani ha proseguito analizzando alcune individualità della sua rosa: “Valente è un giocatore abbastanza particolare in questo modulo di gioco, ti va a creare degli squilibri in fase offensiva. Però anche Giron garantisce entrambe le fasi di gioco. Non credo troveremo delle difficoltà nel sostituire Valente, tutti coloro che sono a disposizione garantiscono un’ottima presenza in campo. Fella man mano che passano i giorni sta sempre meglio, è arrivato in ritardo di condizione. Ha superato qualche fastidio, ha voglia di sbloccarsi quanto prima anche se a me garantisce la prestazione senza gol. Sulla squalifica di Buttaro? Ha delle caratteristiche da marcatore in stile Accardi, ma gli altri sono altrettanto bravi nelle due fasi, non avremo difficoltà nel sostituirlo. Se noi facciamo quello che sappiamo fare come sappiamo, sono convinto che domani sarà una bellissima partita e potremo anche portare a casa i tre punti contro un avversario forte come il Foggia. Dall’Oglio è stato fermo oggi in maniera precauzionale, ma sarà della partita”.

Filippi ha commentato anche gli obiettivi stagionali della compagine rosanero: “Dobbiamo alzare l’asticella più che possiamo, sono passate solo sette giornate. Siamo in ritardo rispetto al Bari che sta avendo un percorso fluido, dopo sette partite non mi sento di dire che dobbiamo puntare a una determinata posizione piuttosto che a un’altra. Lavoriamo su noi stessi analizzando dei dati e vediamo che la squadra fa bene sia in allenamento che in campo, dove fa tutto quello che viene proposto. Serve un pizzico di lucidità in più in fase di finalizzazione. Non sono contento ed è normale che avrei voluto più punti, ma le partite si giocano contro gli avversari. Bisogna anche leggere e capire le prestazioni della squadra, è vero che qualche prestazione l’abbiamo sbagliata ma non è stato sempre così. Dobbiamo essere più incisivi e determinati. Sui tifosi? Dirò sempre di venire allo stadio a sostenere la squadra, sono anche io tifoso e non potrei mai esimermi dal non andare. Soprattutto in una domenica dove le attese dicono che la partita sarà di livello. Non c’è occasione migliore per essere presenti al Barbera”.



