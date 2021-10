CATANIA – Tangente alla Regione. Immediate le reazioni di Fratelli d’Italia alla storia scoperta da Livesicilia che vede protaginista l’assessore al Turismo Manlio Messina che ha smascherato il tentativo di corruzione.

Intervengono i coordinatori

“Fratelli d’Italia di Sicilia rivendica con orgoglio l’operato improntato a chiarezza e onestà di due suoi autorevoli uomini. Manlio Messina, da assessore del governo regionale, e Raoul Russo, capo della segreteria politica di Messina, non solo hanno respinto le lusinghe di personaggi forse anche potenti ma certamente abituati nel passato a saccheggiare la Regione, ma li hanno anche denunciati all’autorità giudiziaria per i provvedimenti conseguenti. Insomma, c’è chi di lotta alla corruzione e al malaffare ne parla solo nei convegni e c’è chi, invece, come gli uomini e le donne di Fratelli d’Italia, la combatte a ogni livello duramente, con gesti e comportamenti inoppugnabili. Auspichiamo che la magistratura e le forze dell’ordine facciano subito chiarezza sulle azioni di questi delinquenti, che di fronte a uomini coraggiosi che operano nelle istituzioni nell’interesse collettivo, come ha dimostrato di fare Manlio Messina, sbattono duramente contro il muro della limpidezza dei comportamenti e vengono consegnati alla giustizia”



