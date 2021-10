Solidarietà alla Cgil, sit-in anche a Palermo contro gli attacchi al sindacato

PALERMO – Anche a Palermo si scende in piazza per manifestare solidarietà alla Cgil dopo i violenti attacchi di ieri a Roma. “L’attacco alla sede della Cgil di Roma da parte di violenti e neofascisti, in occasione delle manifestazioni di ieri, è un attacco a tutto il mondo sindacale e dei lavoratori – dicono le segreterie generali Cisal Sicilia e Cisal Palermo che oggi hanno preso parte al sit-in di solidarietà in piazza Meli a Palermo presso la sede della Camera del Lavoro – La Cisal esprime solidarietà alla Cgil e ribadisce la ferma condanna nei confronti di ogni violenza”.

Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani: “Il sindacato confederale è compatto nel respingere questi attacchi squadristi e questo clima di odio. Solo i principi del rispetto e della democrazia possono essere la base di qualunque confronto con chi ha idee e pensieri diversi. Nessun atto di violenza può far valere le proprie ragioni”. “Episodi come quelli avvenuti a Roma sono eclatanti e fanno toccare con mano quanto difficile sia mantenere presidi democratici e valoriali. A questi così eclatanti se ne aggiungono tanti altri che hanno riguardato anche sedi periferiche delle organizzazioni sindacali che danno il termometro della situazione che si sta determinando. Fatti da condannare a voce alta e con concretezza con gesti e azioni. Per questo abbiamo partecipato ai presidi democratici davanti le sedi Cgil di Palermo e Trapani per ribadire la nostra coesione e unità ancora più forte davanti ai gesti di questi facinorosi che vanno isolati, e per questo sabato prossimo saremo a Roma alla grande manifestazione organizzata da Cgil Cisl Uil antifascista per il lavoro e la democrazia”.



