Covid, zero casi positivi all’Ospedale dei Bambini

Da circa una settimana all’Ospedale dei Bambini non ci sono più ingressi di pazienti che poi vengono riconosciuti positivi al tampone per il Covid. Gli arrivi ‘sospetti’ non mancano, per via dei sintomi che possono essere confusi con il virus, della febbre, per esempio, e perché c’è stato un abbassamento delle temperature che porta i piccoli in ospedale, bisognosi di diagnosi e cura.

Il freddo e i ricoveri

Siamo in un momento climatico che rende i bambini più fragili, dunque più esposti ai malanni stagionali. La febbre è una manifestazione che va controllata anche in chiave coronavirus. Ecco perché gli accessi, all’Ospedale dei Bambini, sono incessanti. Le corsie sono affollate, l’attività è frenetica.

Zero pazienti Covid

Ma c’è una buona notizia, negli ultimi sette giorni nessuno dei bimbi ‘tamponato’ e visitato dai medici della struttura aveva il Covid. “Questo – spiegano dall’Ospedale – grazie alle famiglie che si sono vaccinate e così hanno protetto anche i più piccoli. Speriamo che continui così”. Il ‘Di Cristina’ è stato in prima fila nelle somministrazioni.

Un grandissimo dolore

Ed è una notizia che apre praterie di speranza. Ma il dolore di ieri non può essere dimenticato. Abbiamo dovuto raccontarlo questo dolore. Oggi ci stringiamo a quanti lo vivono, come se fosse il suo primo giorno.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI