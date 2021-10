Catania, riparte la riqualificazione del plesso di Vaccarizzo

CATANIA – Il prossimo mese di marzo: è il termine comunicato dal comune di Catania per la fine dei lavori di riqualificazione e ampliamento del plesso di Vaccarizzo-Coda Volpe dell’istituto comprensivo Fontanarossa. I lavori sono ripresi con la variante dell’adeguamento anche antisismico del plesso scolastico, fermi da diversi mesi a causa del blocco delle risorse regionali all’impresa appaltatrice per vicende burocratiche legate al pagamento delle spettanze per avanzamento lavori.

“Ringrazio l’assessorato regionale alle Infrastrutture – ha detto il sindaco Pogliese – per aver dato riscontro a una richiesta che rappresentava un’esigenza fondamentale per la comunità scolastica e per la quale si sono spesi particolarmente, con un impegno assiduo e proficuo degli assessori Pippo Arcidiacono e Barbara Mirabella, della commissione consiliare lavori Pubblici presieduta da Angelo Scuderi e in particolar modo dei consiglieri Luca Sangiorgio e Giovanni Petralia che ne sono componenti. Auspico – ha concluso il sindaco – che non vi siano ulteriori intoppi nel percorso realizzativo e si possano completare gli intervisti previsti dal progetto, che giustamente le famiglie attendono con ansia”.

Nei mesi scorsi la Commissione consiliare Lavori Pubblici ha compiuto sopralluoghi nel plesso di Vaccarizzo e incontrato genitori e tecnici, per verificare gli interventi di completamento, la cui mancata esecuzione ha comportato disagi ai genitori costretti a lunghi trasferimenti per garantire le lezioni ai propri figli e che adesso, con il riavvio dei cantieri, possono contare su un ritorno alla normalità ormai non più rinviabile.



