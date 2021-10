Trova una carta di credito e la restituisce: era di…Harrison Ford

Disavventura a lieto fine per il famoso attore

Stavolta non c’entrano le mirabolanti imprese di Indiana Jones. A trovare e restituire la carta di credito all’attore Harrison Ford è stato un palermitano. Ieri pomeriggio si è presentato al commissariato di Mondello consegnando la carta che aveva trovato per strada. I poliziotti hanno fatto una rapida ricerca ed hanno scoperto che apparteneva al popolarissimo attore che che ieri pomeriggio ha scelto la località balneare di Palermo per alcune ore di relax.

La foto ricordo

L’attore si trova in Sicilia per girare l’ultimo film della saga. Gli agenti lo hanno raggiunto in un locale dove cercava di mimetizzarsi tra i clienti. Tutto è bene quel che finisce bene. Alla fine dopo i ringraziamenti la foto ricordo.



