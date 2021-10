Professoressa ‘no vax’ contagia gli alunni: in 300 costretti alla dad

BOLOGNA – Trecento alunni costretti alla didattica a distanza, quattro classi in quarantena e otto in sospensione dell’attività didattica. È il caso delle scuole Farini, a Bologna.

Il contagio – come riporta il Corriere di Bologna – con tutta probabilità è partito da una professoressa non vaccinata ma regolarmente in cattedra con Green pass ottenuto con i tamponi.

Le classi in quarantena sono quelle in cui insegna la docente e dove, successivamente alla positività, è partito lo screening. Le prime persone contagiate dalla professoressa sarebbero due insegnati. Da lì il coinvolgimento delle altre otto classi, che saranno sottoposte a tampone entro lunedì.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI