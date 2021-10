Allerta rossa, scuole chiuse: smottamenti e strade allagate

CATANIA – “Il perdurare delle cattive condizioni metereologiche e l’estensione dell’allerta rossa alla giornata di domani, martedì 26 ottobre, mi inducono a reiterare l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale”, lo afferma il sindaco di Catania sulla scorta della forte pioggia che si è abbattuta sul Catanese.

Le parole del sindaco



“Le piogge ingenti – scrive – che stanno aumentando d’intensità in queste ore, e la quantità di acqua proveniente anche dai Comuni dell’hinterland gravano sulla nostra Città; la Protezione Civile lavora incessantemente dalla notte scorsa per fare fronte a numerose situazioni di emergenza e sono tantissime le richieste di intervento.

Rinnovo l’invito a muoversi con i mezzi solo in caso di stretta necessità e ringrazio i cittadini che in queste ore stanno dimostrando un grande senso di responsabilità”.



Un pensiero rivolto all’anziano deceduto a Scordia e alla moglie ancora dispersa. “Le notizie che provengono da altri Comuni, a volte tragiche, ci devono spingere a fare di tutto perché la popolazione comprenda la difficoltà per il nostro territorio nel fronteggiare eventi atmosferici così violenti e repentini. A questo post, al quale vi prego di dare massima diffusione per consentire a ciascuno di organizzarsi al meglio, seguirà, come sempre, un’ordinanza specifica e dettagliata”.

Chiusi hub Covid

Hub e punti vaccinali territoriali dell’Asp chiusi anche domani per l’intera giornata in seguito al perdurare dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. Sospeso il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale. Rinviati anche i tamponi di fine isolamento programmati per le classi scolastiche in quarantena.

“A tutela degli utenti e degli operatori sanitari – spiega il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – siamo costretti a chiudere gli hub e i punti vaccinali anche domani. Ci scusiamo per il disagio, ma è nostro dovere garantire il servizio in condizioni di sicurezza. Le avverse condizioni atmosferiche, purtroppo, al momento non lo consentono”.

Gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino, potranno presentarsi direttamente negli hub e nei punti vaccinali territoriali non appena saranno nuovamente operativi. Non è necessario fare una nuova prenotazione.

Gravi situazioni a Catania

Il responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile di Catania fa un bilancio delle criticità emerse al momento a causa del maltempo. La quinta strada della zona industriale è chiusa per allagamento. L’esondazione del torrente Forcile nel quartiere di Santa Maria Goretti con diverse case allagate ed intervento in corso con idrovore. Il Viale kennedy chiuso per allagamento. Al porto, in via acquicella case allagate ed è in corso intervento con idrovore. In via brucoli, 22 azienda di trasporto isolata con 50 persone all’interno. C’è stato uno smottamento collinare sulla strada del viale castagnola. Sulla SS114 si è verificato un allagamento nel centro smistamento di poste italiane e ci sono circa 30 persone isolate.

Viagrande

“Alla luce del persistere delle condizioni meteo e del nuovo bollettino diramato dal dipartimento regionale di Protezione Civile, che reca il livello di allerta “rosso” (allarme) per rischio idrogeologico e idraulico per temporali, domani tutte le scuole di Viagrande, asilo nido compreso, resteranno chiuse. Per le stesse motivazioni è stata disposta la chiusura anche del parco comunale “Aniante”, del cimitero e del punto vaccinale”, lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi.



