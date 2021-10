Corto circuito causa incendio, evacuato un intero palazzo

PALERMO – Questa mattina i vigili del fuoco, con tre squadre, sono dovuti intervenire nella zona Sud della città di Palermo per domande un incendio divampato al sesto piano di un edificio a causa di un corto circuito dei contatori dell’energia elettrica.

Sul posto hanno operato 20 unità del comando provinciale, che hanno evacuato l’itero stabile e operato con l’ausilio di un autobotte e un’autoscala usata per attaccare le fiamme dall’esterno dell’edificio.

“AMG Energia – si legge in una nota diffusa dalla società palermitana – sta eseguendo in città un’attività di sostituzione dei misuratori con nuovi dispositivi elettronici, già predisposti per l’attività di telelettura e gestione da remoto, e rassicura sugli interventi in corso, effettuati da una terza impresa per conto della società, con le necessarie attenzioni, precauzioni e in osservanza delle prescrizioni di sicurezza. Quanto accaduto oggi in un appartamento al sesto piano di via Villagrazia 59 è un’eventualità rara e legata ad eventi accidentali e fortuiti. L’operazione di smontaggio del contatore viene eseguita secondo le norme di sicurezza. Al momento non si sa cosa abbia determinato l’innesco dell’incendio, che non è stato causato certamente dall’intervento di AMG Energia: prima di iniziare qualsiasi lavorazione viene accertata l’assenza di fiamme libere e/o di altre fonti di calore che possano innescare la fiamma, che si ha solo in caso di contemporanea presenza di combustibile (metano) comburente (aria) ed innesco. È subito intervenuta la squadra di pronto intervento di AMG Energia che, su richiesta dei vigili del fuoco già sul posto, ha provveduto disalimentare l’impianto di distribuzione del gas sezionando le colonne montanti dell’edificio che portano il metano ad una trentina di appartamenti. Verifiche saranno effettuate oggi pomeriggio sulle condizioni e sulla tenuta degli impianti. Sulla base dei controlli si provvederà a ripristinare l’erogazione di gas agli appartamenti i cui impianti di distribuzione non sono stati coinvolti dall’incendio“.