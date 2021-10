L’uragano che ha sconvolto la Sicilia si tinge di nero. C’è un morto accertato a Scordia, un uomo che era disperso. Si cerca ancora la moglie con flebili speranze di trovarla viva. Sono ore di dolore e di ansia. Gli uomini del soccorso sono impegnati e stremati. La nota della Protezione Civile sembra un bollettino di guerra. La tempesta si sta spostando, preceduta dalla notizia delle catastrofi che ha seminato. Ma le lacrime che la seguono resteranno.

La vittima accertata

Una coppia è stata travolta dall’uragano. E’ stato ritrovato, il corpo di Sebastiano Gambera, 67 anni, che ieri, dopo che la piena aveva raggiunto la sua auto, avrebbe deciso, insieme alla moglie, di abbandonare il mezzo e proseguire a piedi in un disperato tentativo di fuggire. Un altro uomo intrappolato in auto, che è riuscito a salvarsi, ha dato l’allarme per i due coniugi. Sembrava che fossero stati ritrovati incolumi, ma la speranza è durata poche ore. Distrutto il sindaco di Scordia Francesco Barchitta: “Mentre molte auto sono state travolte dalla piena, proprio quella dei coniugi Gambera è stata ritrovata intatta e senza danni. Il dolore oggi è doppio per la nostra comunità rispetto a quello già provato ieri. Le ricerche continuano in contrada Oliastro dove è stata rinvenuta l’auto”.

Il dolore dei familiari

Un’agenzia Ansa riporta una dichiarazione del fratello della vittima: “E’ stato fregato dall’acqua. Ho sperato fino all’ultimo. Hanno trovato la macchina con lo sportello aperto, ma lui e mia cognata non c’erano”.

Il bollettino della Protezione Civile

La nota della Protezione Civile tratteggia i contorni del disastro. ‘Sin dalle prime ore di ieri 24 ottobre 2021 le forti piogge che si sono riversate in Sicilia hanno creato diverse criticità, smottamenti e allagamenti. Squadre di tecnici della Protezione Civile Siciliana e di Organizzazioni di Volontariato specializzato stanno effettuando interventi costanti per reagire a tutte le richieste di soccorso ricevute dalla SORIS. In totale sono 15 i macro eventi in gestione da parte delle forze di protezione civile’.

L’uragano e il meteo

Ma che cosa esattamente ha colpito in pieno la Sicilia? Un evento atmosferico che si è rafforzato fino ad essere classificato come uragano mediterraneo, con venti di oltre 100 km/h, ecco il ciclone che impatta sull’Italia con alluvioni in Calabria e nel resto del Sud, come dice Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, precisando che domani il vortice colpirà anche le regioni del Centro con piogge diffuse. Il maltempo non lascerà tanto presto la Sicilia, come abbiamo già raccontato nella nostra DIRETTA.

Caduta di pioggia record

“Come nelle attese la Sicilia è stata duramente colpita dal maltempo, questo a causa del Ciclone Mediterraneo che ha preso vita sulla Tunisia e si sta portando progressivamente verso lo Ionio”. E’ quanto spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, secondo cui “il maltempo ha colpito comunque in modo differente l’Isola a seconda delle zone: picchi pluviometrici eccezionali si sono avuti sull’entroterra catanese, in particolare la zona di Lentini/Scordia, dove tra l’altro si è avuto l’evento alluvionale. In queste aree è caduta in meno di 48 ore la pioggia di 5-6 mesi, praticamente quasi il 50% annuo, con 200-300mm a fronte dei 500-600mm medi annui. Eccezionali anche le punte di 400mm sul versante orientale dell’Etna. Il tutto accompagnato da forti venti di Levante con burrasche sullo Ionio”.

La cronaca di una catastrofe

Da ieri stiamo raccontando una specie di inferno meteo che è diventato una tragedia. E ci sono anche tantissimi danni, imprese isolate. Tante sono storie di paura e di pericolo, come quella di quindici turisti bloccati e salvati dalla Protezione Civile, a Scordia. Mentre nel Trapanese ci sono stati altri salvataggi. Il Comune di Val Militello di Catania, a corredo di alcune immagini tremende pubblicate sulla sua pagina social, esprime il cordoglio di tutti: “Siamo vicini con il cuore alla comunità Scordiense e alla città di Scordia, ci arrivano altre terribili immagini dell’uragano che ha colpito Scordia. Immagini sconvolgenti”.

