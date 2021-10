Ciclone, emergenza nel catanese: strade chiuse e dispersi LIVE

THE DAY AFTER

In corso la conta dei danni in Sicilia orientale

SCORDIA -Pregano i cittadini, sperano i soccorritori. La priorità è ritrovare le due persone, di 67 e 63 anni, disperse da ieri pomeriggio a Scordia. Dalla notte i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile sono al lavoro con le idrovore. La coppia era a bordo di una Ford Fiesta, alcuni testimoni l’hanno vista scendere dall’auto ed essere travolta dalla furia dell’acqua. Da quel momento sono scattate le ricerche.

Scordia: trovato morto uno dei dispersi

Non ce l’ha fatta uno dei due dispersi di Scordia. Il suo corpo è stato trovato in un agrumeto a due chilometri da dove era stato visto l’ultima volta. Il sindaco di Scordia Francesco Barchitta ha parlato di “tragedia nella tragedia.

La devastazione

Intanto i sindaci dei comuni colpiti dalla devastazione dell’alluvione hanno iniziato la conta dei danni. I numeri sono da post-terremoto. Immobili allagati, infiltrazioni d’acqua negli edifici, mezzi impantanati nella fanghiglia, strade ancora simili a paludi, alberi caduti, pali e cartelloni pericolanti. L’elenco è lunghissimo. Le scuole oggi resteranno chiuse per permettere ai tecnici di fare un monitoraggio degli istituti.

La ragusana chiusa per l’esondazione del fiume

Intanto l’Anas ha comunicato che “a causa dell’esondazione del fiume Simeto, la strada statale 194 “Ragusana” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 0,300 al km 1,000 a Catania. Istituite deviazioni in loco”.

Chiusa per allagamento la statale 120 dell’Etna e delle Madonie

A causa dell’allagamento della carreggiata e della presenza di fango e detriti, la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 176,00 al km 179,000 all’altezza di Bronte. Il personale di Anas è sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

La statale di Palagonia

Sempre per fango e detriti sulla strada è stata chiusa la strada statale 385 “Di Palagonia” in entrambe le direzioni dal km 25 al km 29 all’altezza di Lentini.

Coldiretti: “Aziende isolate nel catanese”

“Le strade della piana di Catania si sono trasformate in fiumi, diverse aziende sono isolate”: lo scrive Coldiretti Sicilia in una nota, in cui precisa che da ieri sono caduti più di 300 millimetri d’acqua sulla Sicilia orientale.



