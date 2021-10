Allerta Rossa tra Sicilia e Calabria: il ciclone si sposta, previsioni

CATANIA – Allerta rossa tra Sicilia e Calabria, il ciclone si sta spostando, ecco le previsioni aggiornate. Ci sono aziende agricole e Comuni isolati nel catanese, numerosi i danni, due dispersi e strade chiuse. SEGUI LA DIRETTA REGIONALE

ULTIMA ORA – ALLUVIONE E TRAGEDIA: RECUPERATO CADAVERE DI UN UOMO

Le previsioni EMERGENZA A CATANIA (LEGGI)

Ciclone Mediterraneo sul Mar Ionio. Forte ondata di maltempo con nubifragi diffusi su Sicilia centro-orientale e Calabria, soprattutto sul versante ionico, Cielo via via più coperto su gran parte del Centro-Nord, ma senza precipitazioni degne di nota. Migliora lentamente in Sardegna con tempo asciutto, ma con molte nubi in serata. Venti di tempesta sul Mare Ionio che sarà agitato. ELENCO SICILIA SCUOLE CHIUSE

Allerta rossa anche in Calabria

“La fase piu’ intensa del maltempo si sta concentrando ora sulla Calabria, con piogge anche molto intense ed abbondanti in particolare sul versante ionico dove gia’ si registrano punte di oltre 80mm”. Lo rendono noto gli esperti di 3bmeteo.com. “Attenzione particolare a Locride, Aspromonte, Serre, Sila e in generale a catanzarese e crotonese dove potranno cadere anche picchi di oltre 100-200mm con possibili locali criticita’ e disagi – aggiungono -. Il tutto accompagnato da forti venti tra Levante e Scirocco con raffiche anche di oltre 70km/h e mareggiate sulle coste ioniche. Nel frattempo ulteriori rovesci e temporali anche intensi potranno interessare ancora la Sicilia, specie catanese e messinese ionico”. LEGGI ALCAMO BOMBA D’ACQUA

Alluvione in Sicilia: pioggia di sei mesi in due ore

“Come nelle attese la Sicilia è stata duramente colpita dal maltempo, questo a causa del Ciclone Mediterraneo che ha preso vita sulla Tunisia e si sta portando progressivamente verso lo Ionio”. E’ quanto spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, secondo cui “il maltempo ha colpito comunque in modo differente l’Isola a seconda delle zone: picchi pluviometrici eccezionali si sono avuti sull’entroterra catanese, in particolare la zona di Lentini/Scordia, dove tra l’altro si e’ avuto l’evento alluvionale. In queste aree e’ caduta in meno di 48 ore la pioggia di 5-6 mesi, praticamente quasi il 50% annuo, con 200-300mm a fronte dei 500-600mm medi annui. Eccezionali anche le punte di 400mm sul versante orientale dell’Etna. Il tutto accompagnato da forti venti di Levante con burrasche sullo Ionio”. EOLIE TRAGHETTI BLOCCATI



