Rifiuti, l’intero Consiglio comunale prende le distanze da Zappalà

CATANIA – In riferimento alle affermazioni riportate su Facebook del vice presidente del consiglio comunale di Catania Lanfranco Zappalà di “sotterrare temporaneamente i rifiuti sulle strade, in grandi fosse lontano dalla città”, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione, l’ufficio di presidenza, i capigruppo di maggioranza e minoranza, nel dissociarsi del tutto da tale considerazioni evidenziano che non vi è alcuna proposta consiliare in merito e che pertanto la stessa è da considerare un’iniziativa estemporanea dello stesso consigliere, riferita solo sul social network e del tutto estranea ai lavori dell’assemblea cittadina”.



