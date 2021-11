Turisti greci positivi erano tutti vaccinati: l’Ulss: “Il problema è un altro“

Il pullman era arrivato in Italia in nave

I turisti greci, arrivati in Italia in pullman, positivi al Covid sono tutti vaccinati con la seconda dose. Il motivo del contagio, però, è da ricercare in contatti tra loro per molto tempo in un ambiente chiuso.

Edgardo Contato, direttore generale dell’Ulss spiega: “La capacità d’intervento diventa fondamentale in una città come Venezia, che sta vivendo giorni di grande intensità quanto a pressioni turistiche. Venezia non può sommare ai problemi di sovrafollamento anche quello di un’emergenza sanitaria. L’assistenza nei confronti di questi viaggiatori prosegue in maniera efficace grazie all’impegno dei nostri sanitari“.

Dalla Grecia il pullman è arrivato via nave ad Ancona per poi andare a Milano, in Svizzera, in Belgio e in fine a Venezia. “L’evoluzione di questo cluster, al momento, rispecchia ciò che è logico attendersi all’interno di una popolazione vaccinata – ha spiegato il direttore del Sisp Vittorio Selle –. In presenza di vaccino la patologia è asintomatica o si palesa con una bassa intensità. L’obiettivo principale della vaccinazione è infatti evitare al soggetto il decesso e la malattia grave“.



