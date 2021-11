Cuffaro: “Non mi hanno invitato? Troveremo altra compagnia”

PALERMO – E’ scontro tra Cuffaro e gli alleati di centrodestra. L’ex presidente della Regione annuncia sui social di avere appreso da fonti giornalistiche di non essere stato invitato al vertice del centrodestra previsto per lunedì. “Il nostro è un partito umile ed educato, non va dove non è invitato. Amiamo la riflessione, ma non abbiamo la vocazione alla clausura, troveremo altra compagnia con cui incontrarci”, scrive il leader della nuova Dc. “Preferisco che la DC stia in mezzo alla gente e di incontri con le persone piuttosto che farla partecipare ad incontri di combriccole di striminziti vertici”, ha commentato Cuffaro a Live Sicilia. All’origine del “caso”, secondo i bene informati, ci sarebbero i malumori degli ex compagni di strada dell’Udc e degli ex Mpa. E c’è da scommettere che la Dc non si ritroverà da sola. La prima voce a levarsi è quella di Cantiere Popolare- Noi con l’Italia. “Con riferimento al vertice di centrodestra per discutere di programmi e alleanze e al presunto mancato invito alla Dc, ci auguriamo che si sia trattato di un equivoco. L’unico centrodestra nel quale possiamo riconoscerci non puo’ che essere inclusivo”, scrive in una nota il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI