Codice della strada, stretta sui monopattini: ecco le nuove regole

Cambiano le regole per l’uso dei monopattini elettrici. Il codice della strada, con pubblicazione delle nuove regole in Gazzetta Ufficiale entro il 10 novembre, quindi vedrà un cambio importante.

Il tanto discusso uso del casco sarà obbligatorio solo per i minorenni, ma i mezzi dovranno essere forniti di frecce e freni in entrambe le ruote. Nelle aree pedonali la velocità massima sarà di 6 km/h (come era già stato richiesto a Palermo dal vice presidente della I circoscrizione), mentre in tutte le altre aree si passerà da 25 a 20 km/h.

Il dibattito riguardava anche le multe per l’uso dei cellulari alla guida che avrebbero dovuto vedere un aumento. Non sarà così, perché rimane comparato all’attuale codice, ma adesso saranno strumento di multa i computer portatili, notebook, tablet e dispositivi simili

Per chi sarà scoperto a parcheggiare, senza averne diritto, all’interno delle strisce gialle riservate ai disabili sarà sanzionato con una multa minima di 168 euro ad un massimo di 672 euro nei casi più gravi, e saranno anche tolti sei i punti in meno tolti dalla patente rispetto ai due attuali.



