Covid, picco di decessi in Italia: in Sicilia 504 nuovi casi positivi

La Sicilia viene ritenuta tra le regioni con i dati più stabili sul fronte del Covid, con il nove per cento dei posti letto occupati in Rianimazione, secondo la statistica di Agenas, ma a livello nazionale si assiste a una nuova escalation, con un numero di decessi alto rispetto a quelli delle ultime settimane: in tutta Italia, oggi, sono infatti 68. I nuovi dati aggiornati alle ultime 24 ore nell’Isola, parlano invece di 504 nuovi contagi, anche in questo caso una cifra più elevata rispetto alle più recenti. Undici le vittime. Ieri i nuovi positivi erano 416. L’incidenza scende a 1,5% ieri era al 2,6%. L’isola è al quarto posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 883 casi, al secondo posto la Lombardia con 849 casi casi, al terzo posto il Lazio con 773 casi. Gli attuali positivi sono 8.624 con un aumento di 199 casi. I guariti sono 294 mentre si registrano 11 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.060.

I ricoveri e i numeri per ogni provincia

Sul fronte ospedaliero sono adesso 394 ricoverati, con 15 ricoverati in più rispetto a ieri in terapia intensiva sono 48, due in più rispetto a ieri . Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 110 casi, Catania 110, Messina 134, Siracusa 35, Ragusa 7, Trapani 43, Caltanissetta 17, Agrigento 35, Enna, 13. LEGGI ANCHE: Covid, salgono i contagi: le regioni a rischio

I dati nazionali

Sono 6.032 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 4.197. 68 le vittime in un giorno, il numero più alto delle ultime settimane: ieri erano stati 38. Sono invece 645.689 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, mentre il tasso di positività è allo 0,9%, in calo rispetto all’1,7% del giorno prima. 421 pazienti si trovano in terapia intensiva in Italia, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52 (ieri 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.436, ovvero 74 in più rispetto al giorno prima. Tornano sopra quota centomila gli attuali positivi al Covid in Italia: sono 100.205, ovvero 1.430 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.818.705, i morti 132.491. I dimessi e i guariti sono invece 4.586.009, con un incremento di 4.613 rispetto alle precedenti ventiquattro ore.

