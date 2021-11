Dalla Sicilia al Lazio, maxi concorso: 8.171 posti, elenco delle sedi

Convocazioni dal 24 al 26 novembre 2021 SEGUI LA SEZIONE CONCORSI E LAVORO DI LIVESICILIA

Si svolgerà in più regioni, dal 24 al 26 novembre 2021, la prova scritta di cui al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su basi distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo.”Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 62 del 6 agosto 2021

I candidati regolarmente iscritti on line devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all’ora stabiliti secondo il calendario pubblicato

I candidati che NON si presenteranno a sostenere la prova nella sede, giorno e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà, ancorché dovuta a forza maggiore.

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l’esclusione dal concorso.



Si forniscono, altresì, le istruzioni che i candidati dovranno seguire per il corretto svolgimento della prova.

Per ogni eventuale aggiornamento e comunicazione i candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati tramite il sito RIPAM .

I candidati sono invitati a prendere visione del calendario di convocazione e dell’avviso contenete le istruzioni e le misure di sicurezza ivi riportate, nonché del Protocollo concorsi DFP.

Come specificato nell’avviso allegato, i candidati avranno a disposizione 60 minuti per sostenere la prova scritta.





Tag:



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI