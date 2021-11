Palermo, la polizia arresta 3 persone per spaccio

PALERMO – Tre persone sono state arrestate a Palermo dalla polizia, in tre distinte operazioni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel quartiere di Ballarò è finito in manette un nigeriano di 46 anni sorpreso in possesso di 31 dosi di eroina. Nel quartiere Villaggio Santa Rosalia un 39enne agli arresti domiciliari continuava a spacciare: in casa sua gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e il materiale per confezionare la droga e un’acquirente ha confermato di avere acquistato la dose dall’uomo. L’ultimo, un ghanese di 32 anni, è stato bloccato in via dell’Orsa minore con 20 dosi di marijuana. In casa gli sono stati sequestrati altre dosi e bilancini di precisione.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI