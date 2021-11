Zitelli: “Finanziato il recupero del Grande Albergo dell’Etna”

CATANIA. Il un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il deputato regionale Giuseppe Zitelli dà notizia del finanziamento stanziato per il recupero del Grande Albergo dell’Etna.

“Con grande soddisfazione annunciamo, quest’oggi – scrive il parlamentare regionale di #DiventeràBellissima – il voto favorevole al Disegno di Legge presentato dal Governo regionale in merito alla ristrutturazione del “Grande Albergo dell’Etna” con lo stanziamento di 1 milione e 300 mila euro. Un passaggio importantissimo sul fronte della ricezione turistica e di una struttura che attendeva da anni risposte concrete.

La decisione del Governo regionale va proprio in queste direzioni – conclude Zitelli – e nell’ottica di rilanciare un patrimonio pubblico che rischiava di essere compromesso per sempre. Etna e Turismo: un binomio che si rafforza con azioni concrete come quelle del finanziamento del Grande Albergo dell’Etna, la cui competenza passa adesso al PARCO DELL’ETNA”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI