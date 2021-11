Palermo, la morte della 13enne: le analisi e il dono dei genitori

Tutto il dolore racchiuso nelle parole della nota dell’Ospedale dei Bambini. Sono forti i sentimenti che scorrono sotto la forma ufficiale, per raccontare una tragedia che non si può raccontare: quella di una tredicenne morta mentre si cercava di salvarla.

“La piccola C.E. di anni 13 – si legge – affetta da epilessia, è giunta il 15/11/2021 alle ore 21.00 circa al P.S. Pediatrico in stato di coma del nostro Presidio Ospedaliero, dal Servizio 118 dopo avere riprese il regolare battito cardiaco a seguito di defibrillazione. Già in PS le condizioni sono apparse subito disperate e vani sono stati i tentativi di rianimazione condotti in Terapia intensiva pediatrica. Ieri si è riunito il collegio medico-legale che ha dichiarato la morte cerebrale. Il decesso è avvenuto alle ore 13.02. I genitori hanno acconsentito al prelievo di organi che è iniziato alle ore 8:30 di oggi. In atto operano presso la sala operatoria del P.O. Di Cristina una équipe di ISMETT per il prelievo dei polmoni e del Bambino Gesù di Roma per fegato e reni. L’autopsia disposta dall’Autorità Giudiziaria è prevista per domani presso il Policlinico di Palermo”.

Tutto il dolore e l’amore di genitori che, in un momento così tragico, hanno scelto di donare gli organi della figlia morta. La notizia è arrivata ieri. Le indagini per cercare di risalire alle cause della morte sono coordinate dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e condotte dalla squadra mobile diretta da Rodolfo Ruperti. ‘I medici legali del Policlinico – riporta un’agenzia Ansa – eseguiranno anche gli esami tossicologici per verificare quali sostanze la ragazzina abbia assunto nelle ore precedenti alla crisi, forse dei sedativi per far fronte a una patologia da cui era affetta’. Su questo si sta concentrando l’attenzione, sulle prime analisi effettuate sulla bambina in ospedale. L’autopsia darà le risposte.



