Sicilia, via alle terze dosi: come scaricare il green pass

Parte il 'booster' per gli over 40 e arriva il super green pass. Tamponi: la loro validità potrebbe diminuire

Partono le somministrazioni della terza dose di vaccino anche per coloro che hanno più di 40 anni, fascia tra 40-59 anni. Dopo l”ultima circolare del Commissario nazionale per l’emergenza Covid-19, anche la Sicilia si è adeguata. LEGGI ANCHE: Terza dose in Sicilia, chi può farla e come prenotare

Verso il super Green pass

Intanto, con il Natale alle porte, l’attuale aumento dei casi e la previsione di un’impennata in inverno, il governo spinge sull’acceleratore e si appresta a varare il cosiddetto “super Green pass” che arriverà “molto probabilmente a dicembre”, dice il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. LEGGI ANCHE: Picco di contagi, arriva il Super green pass

Come scaricare il green pass

Ma cosa è il Super green pass? E soprattutto, chi potrà ottenerlo? Attraverso la piattaforma usata per verificare la validità del pass, è possibile accertare il possesso e la data d scadenza del classico certificato verde, ma non è possibile sapere come è stato ottenuto, se in seguito al vaccino o dopo avere effettuato un tampone. Per scaricare il proprio green pass, invece, bisogna collegarsi al sito del ministero cliccando qui e inserire i propri dati, compresi quelli della tessera sanitaria.

Accorciare la validità dei tamponi

Insomma, il Super green pass sarebbe necessario soltanto in determinati contesti, come cinema, stadi, teatri, ristoranti. Ma il governo non sottovaluterebbe l’ipotesi di accorciare la validità dell’antigenico da 48 a 24 ore e il molecolare da 74 a 48. “La strada è un super Green pass responsabile e condiviso, per non far pagare a tutti l’egoismo di alcuni”, ha precisato Brunetta durante una intervista al Corriere della Sera.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI