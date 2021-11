Siracusa: ‘Se avessi creduto al Covid’, il necrologio di un 66enne

L'uomo è morto nelle scorse ore in seguito al Coronavirus

“Se avessi creduto alla pandemia. Se avessi creduto al Covid. Se avessi creduto al vaccino. Oggi racconterei un’altra storia, ma non questa”. Un messaggio forte quello che viene riportato sul necrologio di un uomo di 66 anni G.G., morto a Siracusa nelle scorse ore a causa del Coronavirus.

Domani i funerali

Parole che suonano come un monito per la popolazione dei No Vax. I funerali dell’uomo si terranno domani nella Chiesa di San Sebastiano.

Picco di contagi

Intanto i casi di positività aumentano e il picco dei contagi rende necessarie nuove misure, come il super green pass che potrebbe presto arrivare, secondo quanto è stato dichiarato dal ministro Brunetta, anche già da dicembre.

Terze dosi e green pass

In Sicilia domani sarà un giorno cruciale: partono le terze dosi di vaccino per coloro che hanno più di 40 anni. La cosiddetta dose ‘booster’, ma sul fronte green pass potrebbero presto cambiare le cose. Il governo sta infatti vagliando l’ipotesi di diminuire la durata della validità dei tamponi per ottenere l’attuale certificato verde.

