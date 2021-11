Palermo: l’asfalto cede, disagi in diversi punti della città

Traffico in tilt e strade limitate per consentire l'intervento dei tecnici

PALERMO – Da stamattina a Palermo si registrano disagi per gli automobilisti che percorrono alcune strade della città a causa di alcune buche che improvvisamente hanno fatto sprofondare di qualche centimetro il manto stradale.

Secondo quanto segnalato dalla polizia municipale sul proprio canale Twitter, limitazioni alla circolazione stradale si sono registrate oggi a Palermo in viale Cesare Brandi, viale Sandro Pertini e viale dell’Olimpo. La causa dei disagi per gli automobilisti sono dovuti ai lavori di manutenzione effettuati da Amap, ente gestore della rete fognaria, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di buche nei tre viali.

Anche corso Pisani, una delle arterie più trafficate della città, questa mattina ha registrato un forte rallentamento del traffico a causa del cedimento dell’asfalto in una determinata zona. I vigili urbani hanno transennato per qualche ora la strada, vietando il transito, per poi riaprirla. La situazione è ancora tutta da definire, con i tecnici che stanno facendo delle rilevazioni per capire quale sia il problema.



