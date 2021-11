Neppure il Covid ha fermato lo spaccio di droga. Obbligo di dimora per altri quattro indagati - VIDEO

PALERMO – Neppure il Covid ha fermato lo spaccio di droga. Fra febbraio e agosto 2020, nei mesi del lockdown prima e del coprifuoco poi, la piazza della Vucciria è rimasta attiva.

I carabinieri della compagnia di Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone. Su richiesta della procura della Repubblica di Palermo due indagati finiscono in carcere, cinque ai domiciliari e quattro all’obbligo di dimora con contestuale presentazione in caserma.

L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari ricostruisce centinaia di cessione di stupefacenti. I clienti sapevano di potere trovare cocaina, hashish e marijuana soprattutto di sera nel weekend, quando la Vucciria si riempie di giovani e meno giovani. Lo sballo fa parte del divertimento e delle abitudini, con o senza pandemia.

In carcere finiscono Gianluca Bruno 24 anni, Andrea Lo Coco, 28 anni. Arresti domiciliari per Maurizio Di Maggio, 56 anni, Carmelo Naso, 30 anni, Cristian Pasca, 26 anni, Giuseppe Sidoti 34 anni, Gaetano Sorrentino 29 anni. Obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria per Stefano Baglione, 31 anni, Giuseppe Bianchi, 39 anni, Salvatore Buccheri 29 anni, Giovanni Sciortino 29 anni.