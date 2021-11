Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio: le ipotesi sulla proroga

Il termine al momento è fissato per il 30 novembre

ROMA – Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio, possibile una proroga della scadenza del 30 novembre. A fine mese, infatti, scadono i termini del pagamento della Rottamazione-ter, quattro rate riguardanti il 2021, due del 2020 e due del Saldo e Stralcio. Ed è già partito il pressing sul governo per prorogare la scadenza almeno a fine anno. Una proroga che costerebbe alle casse dello Stato 500 milioni di euro circa.

Lega, Pd e Forza Italia premono per una proroga della scadenza al 31 dicembre 2021. La proposta sarebbe quella di un versamento di una rata del 30% del debito residuo, mentre il restante 70% sarebbe spalmato in quattro rate nel corso del prossimo anno. L’ostacolo principale è il calendario fiscale che al momento prevede altre quattro rate per la Rottamazione-ter nel corso del 2022 e che genererebbe un ingorgo fiscale insostenibile.

Per il Saldo e Stralcio, invece, la definizione agevolata rivolta a chi ha potuto dimostrare di trovarsi in una condizione economica di comprovata difficoltà termina a fine 2021.



